مع فتح بعض الدول مطاراتها لاستقبال المواطنين من مختلف الدول، قد يبحث البعض عن طريقة للحصول على تصاريح أذونات السفر دون الذهاب للمصالح الحكومية والتواجد في الأماكن المزدحمة منعا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات وأوراق الحصول على تصاريح أذونات السفر أونلاين، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها المتعلقة بالسفر للخارج.

خطوات الحصول على تصاريح أذونات السفر أونلاين

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لدليل الخدمات العامة من هنـــا.

ثانيا يتم تسجيل البيانات من خلال رابط التقديم على الخدمة والإحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجة البيانات.

ثالثا يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الرابط.

رابعا يتم دفع الرسوم إلكترونيا «في حالة الموافقة» واستلام تصريح السفر عبر البريد الإلكتروني.

في حالة عدم رغبتك للدفع إلكترونيا، من الممكن الدفع واستلام التصريح ورقياً عبر أماكن الاستلام، وهي إدارة التجنيد والتعبئة بالحلمية بالقاهرة أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب أو قسم تجنيد بمديرية أمن أي محافظة.

المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح أذونات السفر

1- أصل شهادة الموقف من التجنيد.

2- أصل البطاقة + صور منها.

3- نموذج 14 + صورة منه.

4- طلب إيضاح فرد احتياط التجنيد للتصريح بنفس اليوم.

5- أصل مذكرة السفر.

6- أصل عقد العمل.

7- أصل الجواز + صورة منه.

8- تأكيد الحجز.

يذكر أنه يُطلب من أي شاب مصري خدم بالقوات المسلحة وما زال على قيد قوات الاحتياط أن يقدم تصريح/إذن من القوات المسلحة بالسفر للخارج يثبت انه ليس على قيد الاستدعاء أو يوجد مانع معين من ذهابه للبلد اللتى يريد السفر إليها، كما أنه لن يستطيع مغادرة منطقة الجوازات في منافذ السفر دون وجود هذا التصريح.