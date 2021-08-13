الصحة تقرر السماح بتطعيم الراغبين في السفر دون انتظار «رسالة» بشروط

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك تغيرات طرأت على الضوابط الخاصة بحصول راغبي السفر إلى خارج البلاد على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

تطعيم كورونا للمسافرين

وأكد مجاهد أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتسهيل على المواطنين، قررت السماح لراغبي الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بغرض السفر إلى خارج البلاد، بالتوجه لمراكز التطعيمات المخصصة لتطعيم المسافرين، دون انتظار رسالة بتحديد موعد التوجه للمركز بعد التسجيل.

وأضاف أنه يشترط للحصول على التطعيمات الخاصة بالسفر لخارج البلاد أن يصطحب المواطن مجموعة من المستندات الدالة على استعداده للسفرالتي تتضمن تأشيرة دخول الدولة التي سيتوجه المسافر إليها أو تذكرة السفر أو عقد عمل أو المستندات الدالة على البعثات التعليمية مع وجود جواز سفر سارٍ.

وأكد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، في بيان سابق، أن الوزارة قامت بتوسيع عدد مراكز تلقي لقاح كورونا لـ539 المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية التي تتضمن المراكز، داعيًا المواطنين إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بطلب الحصول على اللقاحات وهو http://www.egcovac.mohp.gov.eg/.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن صرف جميع اللقاحات للمواطنين المصريين ولغير المصريين المقيمين على أرض مصر مجانًا ودون أي مقابل، بينما يتم وفقًا لطلب متلقي الخدمة استخراج شهادة التطعيم المعتمدة الخاصة بأغراض السفر مقابل مصاريف إدارية بقيمة 250 جنيهًا، فيما تم تحديد المصاريف الإدارية مقابل طلب استخراج شهادة الحصول على التطعيم للاستخدام في الأغراض الداخلية مقابل 100 جنيه فقط.