«خلاف حول ترويج المخدرات».. تفاصيل مقتل شخصين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل شخصين في الدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف تفاصيل البلاغ الوارد لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثتين لشخصين «لهما معلومات جنائية» - مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز، داخل أرض زراعية ملك أحد الأشخاص وبهما إصابة أعيرة نارية بالرأس.

تشكيل فريق بحث

شكَّلت أجهزة الأمن فريق بحث جنائي بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا مقيما بذات القرية، لوجود خلاف بينهم حول نشاطهم الإجرامي في مجال ترويج المواد المخدرة.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام أحد الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.