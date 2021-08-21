محافظ كفر الشيخ يستعرض خطة استغلال أصول البحوث الزراعية

عقد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لاستعراض توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن ومديري الإدارات بالديوان العام.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الرئيس السيسي، أصدر توجيهات صريحة خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع قبل الماضي، بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي، خدمياً وتنموياً، على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال اللواء جمال نور الدين إن الرئيس وجه باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاق المحافظة، في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية، والجامعة التكنولوجية، والتخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد بها، مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي، كما وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية مستشفى الطوارئ الجديد، ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، وتوفير كافة الإمكانات المالية اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، ويصل تكلفة هذه الخدمات الصحية إلى حوالي مليار جنيه، وذلك تكاملاً مع مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

توجيهات بسرعة الانتهاء من المستشفيات واستغلال الأراضي حول الجامعة

وأشاد محافظ كفر الشيخ بسرعة الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، مؤكداً أن الجامعة قلعة تعليمية متميزة وشريك في نجاح المشروعات، إضافة للتعاون المشترك في تنظيم القوافل المتعددة من كافة الكليات لخدمة أهالي المحافظة، خاصةً القرى النائية، وقرى «حياة كريمة»، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن أي بروتوكول يتم عقده لإقامة مشروعات قومية سيتم تشغيل 80% من العاملين به من أبناء محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه سيتم فتح مدرسة جديدة لصناعة السفن والثروة السمكية بالبرلس، وسيتم توفير فرص عمل لهم بالمزارع السمكية ومزرعة غليون السمكية، إضافة إلى فصول التعدين، لتوفير فرص عمل بمشروع الرمال السوداء للخريجين.

وتناول «نور الدين»، خلال الاجتماع، الاستعدادات للموجة الرابعة من جائحة كورونا، مشيداً بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة للمستشفيات، مؤكداً أنه سيتم تطعيم كافة الموظفين بالمديريات بلقاح كورونا، إضافة للعاملين بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي، مؤكداً انتظام العمل في مراكز لقاح كورونا للمسافرين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل دراسة لحل مشكلة التمريض، وأنه وجه بفتح باب التقديم لكل الراغبين في كل المراكز، مؤكداً على فتح فصل جديد للبنين بمدينة كفر الشيخ، وفتح 4 فصول للبنات بمناطق قلين وسيدي غازي ومطوبس وبرج البرلس، بالتعاون مع وزارة الصحة.

فتح 5 فصول جديدة لحل مشكلة نقص التمريض

وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم إقامة أكبر مجمع خدمي ترفيهي لأبناء المحافظة، إضافة إلى إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب، بغرض تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديداً قصر «الملك فؤاد»، والحفاظ على قيمتها التاريخية، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المحاور الجديدة، خاصةً محور «سعد زغلول»، الذي يربط شرق مدينة كفر الشيخ بغربها.

وأشار إلى أن هناك نهضة تعليمية بوجود مدارس جديدة، منها المدرسة الدولية الحكومية، ومدرسة خاصة، إضافة إلى إنشاء فصول التعدين، وفصول الثروة السمكية، والمدرسة الجديدة لصناعة السفن.