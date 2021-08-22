حظك اليوم برج السرطان الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يحرص على أن يقضي أوقات فراغه برفقة اصدقاءه المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

المريخ وعطارد بمنزل العلاقات يجعلانك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.