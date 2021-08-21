فتح التقديم للدبلومات وتمهيدي الماجستير بآداب المنيا.. الشروط

أعلنت إدارة العلاقات العامة بكلية الآداب في جامعة المنيا، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا، الدبلومات وتمهيدي الماجستير للعام الجامعي 2021/ 2022، بدءاً من 15 أغسطس الجاري، وحتي 18 سبتمبر المقبل، علماً بأن التقديم إلكترونياً، ثم يتوجه المتقدم لإدارة الدراسات العليا بالكلية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للدراسات العليا بكلية الآداب في جامعة المنيا:

1-احضار استمارة التقديم الإلكتروني من موقع الجامعة.

2- استمارة طلب القيد مرفقه ببعض الإقرارت من الكلية.

3- أصل المؤهل الدراسي للمتقدم.

4- أصل شهادة الميلاد للمتقدم.

5- 2 صورة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية.

6- 4 صور شخصية حديثة للمتقدم.

7- بيان بالموقف من التجنيد إعفاء نهائي أو تحت الطلب أو أدي الخدمة العسكرية لمن أنهوا خدمتهم أو كتابة إقرار للمجندين.

8- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالمصالح الحكومية.

9- إقرار بعدم العمل لغير العاملين.

10- دوسيه بلاستيك أزرق للدبلومات، أخضر للتمهيدي.

11- رفع جميع الأوراق كاملة Scan إسكانر علي CD.

12- سداد قيمة فوري ( 100 استمارة طلب قيد + 50 دليل + 10 شهداء + 10 إعاقة + 10 مهنية).

ونوهت العلاقات العامة بكلية الآداب بجامعة المنيا، أنه لا يتم التعامل إلا مع الطالب نفسه أو من ينوب عنه في ضوء توكيل رسمي مسجل في الشهر العقاري وذلك حرصاً من إدارة الكلية على مصلحة الطلاب.

يشار إلى أن جامعة المنيا، بدأت اليوم السبت، في استقبال طلاب الثانوية العامة لتقديم رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولي للجامعات والمعاهد.