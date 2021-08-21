لينك تظلمات الثانوية العامة 2021.. اعرف هتعمل إيه خطوة بخطوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحة أنَّ التظلمات تتمّ إلكترونياً وفق مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها بشكل جيد، مؤكّدة أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة التظلمات حتى 13 سبتمبر المقبل، بعد فحص أوراق الإجابات للطلاب يدوياً والتأكّد من نسبتها لهم وكذلك الدرجات التي حصلوا عليها.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2021

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 يوضح جميع التعليمات التي يجب على طلاب الثانوية العامة الراغبين في التظلم على الدرجات التي حصلوا عليها في بعض المواد، موضحة أنَّ التظلم يتمّ مجاناً لأول في تاريخ الثانوية العامة، وذلك في إطار حرصها للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنَّ تظلمات الثانوية العامة تتمثل في التحقق من نسبة ورقة الإجابة للطالب والتأكّد من تصحيح جميع الأسئلة بها، فضلاً عن التأكّد من الرصد الصحيح للدرجات التي حصل عليها الطالب، مؤكّداً أنَّ هذه المراحل لا تتدخل إطلاقاً في تقدير الدرجات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ عملية تقدير الدرجات هي شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية فقط وينفذها المسئول عن التصحيح وهو ما لا يجوز التظلم بشأنه، مبرراً عدم الإعلان عن نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة لأنَّها مرتبطة بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط.

تعرف على خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021:

-الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة البريد الموحد.

- كتابة كلمة المرور.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّه لا يتمّ ســداد أي رسوم، ولا توجد قيود على عدد المواد المتظلم منها، موضحة أنَّ مدة التظلم أسبوع يبدأ من اليوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري حتى وحتى الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، ويجب على الطالب تحديد المادة أو المواد المتظلم منهـا.