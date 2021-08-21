أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحة أن التظلمات تتم مجانا هذا العام، مشددة على جميع الطلاب بتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بطرق التجسيل على الرابط للتظلمات، مؤكدة على أنه يتاح للطلاب التظلم على أكثر من مادة، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة للطالب.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 لا يتيح التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل، مؤكدة على أنه سيتم إعلان النتيجة من خلال هذا الرابط، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها والتعرف عليها، مؤكدة على أن التظلمات لمدة أسبوع وتنتهي يوم الخميس المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات تظلمات الثانوية العامة 2021:

- يقوم الطالب بالدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.

- كتابة الرقم القومي الخاص به.

- كتابة البريد الموحد.

- كتابة كلمة مرور البريد.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

وأضافت الوزارة، أنه يجب على الطالب كتابة بياناته بدقة شديدة سواء الاسم ورقم الجلوس أو اسم مدرسته، موضحة أن التظلمات تعلن حتى 13 سبتمبر المقبل، مؤكدة على أنه سيتم فحص طلبات التظلم يدويا وسيحصل كل طالب على حقه.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد على أن تظلمات الثانوية العامة 2021 تختلف كثيرا عن السنوات الماضية في كونها تتم إلكترونيا لأول مرة وليست ورقيا، وتتم مجانا، مؤكدا على أن الوزارة حريصة على التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن أي طالب رسب في 3 مواد لا يمكنه دخول امتحانات الدور الثاني وفقا للقانون، مؤكدا على أن جميع امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن امتحانات الدور الثاني تعقد بنفس النمط.