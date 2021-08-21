أحمد سعد: عقد قراني مقتصر على الأسرة.. والزفاف الشهر المقبل

يحتفل، اليوم، الفنان أحمد سعد بعقد قرانه بأحد فنادق القاهرة الكبرى على مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعد عودتهما مرة أخرى لبعضهما عقب خلاف منذ شهرين أدى إلى فسخ الخطوبة، إلا أنهما عادا مرةً أخرى مرة أخرى بعد تدخل بعض الوسطاء وحل الأزمة بينهما.

وقرر الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني أن يعودا في صمت بعيدًا عن أعين الجميع حتى يعيشا في هدوء تام، واحتفظا بموعد الزفاف سرًا ليكون مفاجأة للجميع، وقال أحمد سعد لـ«الوطن» إنه سيحتفل بعقد قرانه اليوم بحضور شقيقه عمرو سعد والعالم سامح سعد في أحد الفنادق، والحضور سيقتصر على عدد محدود من الأسرة.

وأضاف أنه سيحتفل بزفافه خلال الشهر المقبل في أحد الفنادق وسيدعو جميع محبيه حتى يحتفلوا بزفافه على علياء بسيوني.

علياء بسيوني تحتفل بعيد ميلاد أحمد سعد

ويأتي عقد قران أحمد سعد بالتزامن مع عيد ميلاده، كما حدث في الخطوبة التي كانت في نفس الوقت العام الماضي، وعلم «الوطن» من مصدر مقرب من العروس علياء بسيوني أنها ستفاجئ أحمد سعد اليوم وستحتفل بعيد ميلاده.

زيجات أحمد سعد

وتعتبر زيجة أحمد سعد اليوم الرابعة له، فالأولى كانت من أم أبنائه، والثانية من ريم البارودي، والتي لم تستمر كثيرًا وذلك بعد مجموعة من الخلافات التي نشبت بينهما.

أما الزيجة الثالثة كانت من سمية الخشاب التي دامت لمدة عام، ولكنها انتهت بالكثير من الخلافات وصلت إلى المحاكم، ومستمرة حتى الآن، وبالرغم من ذلك الأمر والخلافات إلا أن الثنائي ظهر سويا معًا في مسلسل «موسى» في مشهد الفرح، والذي جمع الثلاثي أحمد سعد وسمية الخشاب ومحمد رمضان بطل المسلسل في مشهد تصدر التريند في الأيام الأخيرة من السباق الرمضاني.