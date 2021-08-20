مصادر: عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني غدا في سرية

كشفت مصادر مقربة من الفنان أحمد سعد وعارضة الأزياء علياء بسيوني، عن احتفالهما غدا بعقد قرانهما في سرية تامة بعيدا عن الأضواء.

وأشارت المصادر إلى أن سعد وعلياء، قررا الاحتفال في سرية، وذلك حتى تتم الزيجة على خير، وسيقتصر الحضور على أسرة العروسين فقط.

حفل الزفاف يقتصر على أسرة العروسين

وكان من المقرر أن تتم الزيجة منذ عدة أسابيع، ولكن الثنائي انفصلا بسبب بعض الخلافات.

الخلافات تسببت في تأجيل الزيجة لعدة أسابيع

وتعد هذه الزيجة الرابعة للفنان أحمد سعد، حيث تزوج للمرة الأولى من لبنى بيومي، التي أنجب منها أولاده، في حين كانت الزيجة الثانية من الممثلة ريم البارودي، التي لم تدم كثيرا، والثالثة كانت من الفنانة سمية الخشاب.

أغنية أحمد سعد الأخيرة

كان الفنان أحمد سعد، قد نشر منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «الحمد لله تم الاتفاق على نزول الأغنية.. استنوا أغنيتي الجديدة 200 جنيه من فيلم 200 جنيه بكرة علي يوتيوب، 25 أغسطس بجميع دور العرض».

وعن تفاصيل أزمته مع شركة إنتاج الفيلم، نشر أحمد سعد، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «أنا عاوز اعتذر لكل جمهوري الحبيب عن عدم طرح أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة، عشان حصلت مشلكة، والناس كلها هتسألني إيه المشكلة؟ المشكلة إني نزلت بوستر دعائي للأغنية على صفحتي بصورتي في النص، وباقي الأبطال حواليا في الصورة، اللي هما أبطال حياتي».

وأضاف أن «الشركة المنتجة زعلت وقالت لي إن أنا عملت صورتي كبيرة وصورهم صغيرة، لكن ده مش بوستر الفيلم، وأنا كممثل مينفعش اتحط جنبهم أصلا، ولكن ده بوستر دعائي للأغنية وأنا كاتب علي البوستر إنه للأغنية مش للفيلم، وأكيد أنا بطل الأغنية، وطبعا الشركة محترمة وعظيمة، وأنا بحبهم وأكيد المشكلة هتتحل وبعدين ننزل الأغنية».