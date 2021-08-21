تهشمت جمجمته.. انتحار شاب من أعلى كوبري الطيران بمدينة نصر

أنهى شاب في العقد الثالث من العمر حياته بعد إلقاء نفسه من أعلى كوبري الطيران في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرّحت النيابة العامة بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

تهشم في الجمجمة

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغًا بمصرع شاب بعد سقوطه من أعلى كوبري الطيران بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ح.ع»، 27 عامًا، وسط بركة من الدماء، أسفل كوبري الطيران وبالفحص تبين وجود تهشم في الجمجمة.

وتوصلت التحريات من خلال تفريغ الكاميرات إلى أن الشاب ألقى نفسه من أعلى الكوبري وكان بمفرده، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية.

الانتحار الثاني خلال ساعات

يأتي انتحار الشاب صاحب الـ27 عامًا، بعد ساعات من انتحار طالبة شنقا بسبب رسوبها في الثانوية العامة بكرداسة، إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة، بعد رسوبها في الثانوية العامة، حيث عثرت عليها والدتها، صباح اليوم السبت، جثة هامدة، ومُعلقة في حبل بسقف غرفتها داخل منزل الأسرة في كرداسة.

وأوضحت التحريات وأقوال أسرة الطالبة المتوفاة «سماح.م»، أنها الضحية كانت تعاني من أزمة نفسية حادة بعد رسوبها في الثانوية العامة، وصباح اليوم، أقدمت على الانتحار بشنق نفسها، بعدما أعدت حبلاً في سقف غرفتها، ثم شنقت نفسها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وفوجئت بها والدتها بعد حدوث الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتها لبيان سبب وكيفية الوفاة، والوقوف على وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بدفنها بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي.