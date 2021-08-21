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الإسكان تنفي علاقتها بتحذيرات البنوك من إفشاء المعلومات الخاصة

خطاب: تحذيرات البنوك ليس لها علاقة بمشروعات الإسكان الأخيرة

كتب:

أيمن حمزة
08:22 م | السبت 21 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

نفى عمرو خطاب، المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أي علاقة بين تحذيرات بعض البنوك وهيئة البريد المصرية، الخاصة بالرسائل والمكالمات الاحتيالية، وعدم إعطاء أي بيانات شخصية للبطاقات أو حسابات العملاء، وعدم إعطاء أي بيانات شخصية أو أرقام لأي شخص يتواصل تليفونيًا على أنه من خدمة عملاء أي بنك أو البريد.

خطاب: ليس لدينا أي علاقة من أي نوع، بهذه التحذيرات

وقال «خطاب»في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «ليس لدينا أي علاقة من أي نوع، بهذه التحذيرات، وإنما هي تحذيرات تخص البنوك والبريد، وليس لها علاقة بمشروعات الوزارة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو صندوق الإسكان الإجتماعي».

البنوك تشدد على ضرورة توقف المواطنين عن منح بياناتهم الشخصية عبر الهاتف

وحذر عدد من البنوك عملاءهم من التعرض للاحتيال عبر رسالة قصير نشرتها البنوك على صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك». وأوضحت البنوك، أن هناك أنواعا كثيرة من أشكال الاحتيال، وعلى المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر، مطالبين العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو البطاقات الإئتمانية إلى أي شخص أو جهة على مواقع التواصل، وذلك بهدف الحد من سرقة، حسابات العملاء.

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