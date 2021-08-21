متحدث «الوزراء»: مشروعات الإسكندرية متعددة الأبعاد.. ومدبولي له نظرة «خبير»

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، اليوم السبت، إلى الإسكندرية، هي الثالثة له منذ توليه مهام منصبه، وذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة سير المشروعات القومية على أرض الواقع.

سعد: اهتمام خاص بالجولات التفقدية لمحافظات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه لا يخلو أسبوع إلا ويقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء زيارة تفقدية لأحد المشروعات، خاصة في المحافظات، لاسيما محافظات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

نظرة خبير

وأضاف سعد أن الدكتور مصطفى مدبولي، رجل متخصص في الهندسة المعمارية، ودائما ما تكون له نظرة مختلفة، وينظر للمشروعات بنظرة الخبير أثناء التفقد، وهي إحدى الفوائد الكبيرة التي تنجم عن زياراته الميدانية لمختلف المشروعات على الأرض، وهو الأمر الذي يستهدفه رئيس الوزراء دائما في جولاته التفقدية.

سعد: المشروعات بالإسكندرية كثيرة ومتنوعة وأغلبها خدمية

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزارء، أن المشروعات التي تقوم بها الدولة حاليا لتطوير شكل الحياة في محافظة الإسكندرية تتنوع ما بين مشروعات متعددة الأبعاد، كالمشروعات الخدمية، مثل تطوير محاور الطرق وتطوير ميدان المحطة وتطوير حلقة السمك، وجميعها مشروعات خدمية وتخدم الجماهير على أرض الإسكندرية.

وأكد أن المحافظة هي إحدى المحافظات الساحلية والسياحية المهمة، ولذا حرص رئيس مجلس الوزراء على زيارة مشروع تطوير حديقة المنتزه، وباكتماله ستتغير شكل الحديقة والحياة هناك، حتى أنه سيتم تحويلها لحديقة بمواصفات عالمية، وستكون مقصدا للسياحة الدولية.