جولات لرؤساء مدن كفر الشيخ لمتابعة المواقف ومحطات الوقود بعد زيادة الأسعار

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ جولات لرؤساء المدن ونوابهم على المواقف ومحطات الوقود، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومباحث المرور، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، ومتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة قبل ذلك دون رفعها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات يقوم بها قائدو السيارات تخالف التعريفة التي تم إقرارها من قبل على أرقام ⁦ 155 ،185 ،2232⁩مفعل بهم خدمة «الواتس آب»، والرقم يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة، كما تتلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظ أي شكاوى على الأرقام التالية 0473220792،0473241130.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ العمومي، وموقف السرفيس، للتأكد من عدم رفع أسعار تعريفة الأجرة، وتفقد محطات الوقود للتأكد من توافر كل أنواع الوقود البنزين والسولار.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، انتظام الحالة بمواقف مركز ومدينة بيلا ومحطات الوقود، ولم ترصد غرفة العمليات بمجلس المدينة أي مخالفات ولم تتلق أي شكاوى من المواطنين، موجهًا نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشن حملات رقابية وتفتيشية على مجمع المواقف بمدينة بيلا وجميع المواقف الداخلية كل في نطاق قريته، ومتابعة محطات الوقود، للتأكد من عدم استغلال السائقين وقائدي السيارات للمواطنين بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، محطات الوقود ومواقف الأجرة الخاصة بالمحافظات والمراكز المجاورة والقرى ومواقف سيارات السرفيس الداخلية بنطاق مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع إدارة التموين والمواقف والمرور، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، ولا يوجد أي معوقات، ولا زيادة في تعريفة الأجرة المقررة، موجهًا كل الأجهزة المعنية بالتواصل الدائم في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة دسوق.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود في سيدي سالم، بالتنسيق مع التموين وإدارة المواقف ومتابعة سير العمل.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من توفر سيارات نقل الركاب، وعدم زيادة التعريفة المقررة، وضبط أي مخالفات من السائقين على كل الخطوط داخل الموقف مع تواجد رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف، وأن الوحدة المحلية في تواصل مستمر مع المواطنين من خلال غرفة العمليات.