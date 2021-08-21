«الحج السعودية»: نقدم تيسيرات للمعتمرين ونحافظ على الإجراءات الاحترازية

قال المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن المملكة العربية السعودية بدأت قبل أسبوع في الاستعداد لاستقبال المعتمرين زائري بيت الله الحرام في المدينة المنورة والكعبة المشرفة.

سعيد: نقدم التيسيرات لزائري بيت الله الحرام دون إخلال بقواعد السلامة للجميع

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية من المملكة العربية السعودية، مع برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامي سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن إدارة الحرمين الشريفين قررت تقديم كل التيسيرات لزائري بيت الله الحرام بدون إخلال بقواعد السلامة الخاصة بالجميع كالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات في المشاعر المقدسة.

سعيد: ترتيب الزيارات بين مكة والمدينة وفقا للبرنامج

وأوضح أن أول أفواج المعتمرين وصلت إلى الأراضي المقدسة، أمس، ومنهم من وصل إلى المدينة المنورة، كأول وجهة له، وبعد انتهاء أيام زيارته للمدينة سيتوجه لأداء مناسك العمرة، فيما وصل معتمرون آخرون إلى مكة المكرمة كأول وجهة لهم من أجل أداء المناسك يعقبه توجههم إلى المدينة المنورة: «هذا يعتمد على برنامج المعتمر ذاته، وبحسب البرنامج يكون ترتيب الزيارات».