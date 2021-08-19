خالد الجندي: «شغلانة المدرس دي أشرف مهنة.. وربنا أنقذكم من دخولي الطب»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ذكرى يوم عاشوراء تواكبت مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وأن الله جعل الدنيا مضمار للمجتهدين، لذا نبارك لكل طالب أو طالبة أثبت ظننا به، لافتًا إلى أن الأسر هي من تنجح أو تفشل خاصة في الثانوية العامة لأنها المسؤولة عن توفير الأموال للدروس والمراجع، وتهيئة بيئة صالحة للمذاكرة.

خالد الجندي: «الإحباط اللي عند الأسر مش عاجبني»

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس، «الإحباط اللي عند بعض الأسر مش عاجبني وده سلوك لا يتفق مع الإيمان، لأن الإخفاق جزء من سنن الحياة، فالرسوب ليس نهاية الكون لأن النبي موسى في عاشوراء أوضح أنه مهما طال الابتلاء فإن الله ينجي الشخص إذا كان عنده حسن ظن بالله»، مطالبًا كل شخص فشل أن يستلهم من قصة عاشوراء استلهام جيد وسيجد التوفيق من الله.

سر يكشفه خالد الجندي لأول مرة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يعلن سر لأول مرة وهو استعداده لتقديم أوراقه في كلية الطب، قائلا: «ربنا أنقذ الطب الحمد لله، كان زمانكم واقعين تحت مشرطي، أنا عاوز أقول إن أسلوب القرآن بيقول إن ما تتوقعه ليس دائما سيحدث، لأنه قال وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

قصص نجاح رغم الفشل

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إخفاق الشخص في هذا العام من الثانوية يجعله يغير من استراتيجية في الحياة وينظم حياته بشكل عام، لافتا إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رسب في إحدى السنوات وفيها حفظ كثير من القرآن ويوجد أيضا مثل آخر وهو الدكتور مصطفى محمود الذي تأخر في دراسة الطب لسنوات، وأصبح بعدها شخص ذا مكانة مرموقة، موضحًا أن الإنسان لا يكون ملم بكل الأشياء لكن الله قدر له الخير حتى لو رأى أنه شر في الوقت الحالي.

وواصل: «شغلانة المدرس دي أشرف مهنة مش مهم مدرس رياضيات علوم فقه تفسير، لأنه يكفي المعلم أنها مهمة الأنبياء».