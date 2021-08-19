خالد الجندي: «الدنيا زائلة لا تطبيل هينفع ولا نفاق»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على كل مظلوم أن يقاتل من أجل الحصول على حقه، و إذا اتبع كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة ولم يحصل على حقه فعليه أن يعلم بأن الله سينصره يوم الحساب، لافتًا إلى أن الله قال في القرآن الكريم ويل للمطففين، والتطفيف أمر صغير جدا بجانب السرقة، مؤكدا أن الله تعجب في القرآن الكريم من المطففين «أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ».

عاقبة الظلم في الدنيا

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس، «الظالم مستف ورقه والغلبان اللي زي حالتنا مش عارفين يثبتوا حقهم وتلاقي نفسك في الطراوة، والنبي نفسه قال إنتوا ممكن تأثروا عليا لما قال إنك تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر يعني مرتب الورق بتاعه والمرافعة بتاعته، وأي حد هيدافع عن الحرامي هيبقى حرامي دي مفيهاش هزار، متقوليش ده حقه القانوني، قاضي الأرض لن يغني عنك شياء أمام قاضي السماء، فالدنيا زائلة لا تطبيل هينفع ولا نفاق هينفع قول كلمة الحق اللي ترضيك قدام ربنا».

الدنيا ليست دار إنصاف

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدنيا ليست دار إنصاف وإنما دار اختبار وابتلاء تنتهي بالموت، قائلا: « الدنيا دار فرار والآخرة دار قرار»، لافتا إلى أن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون لأن الله يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار،« إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته».