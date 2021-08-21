محافظ القاهرة يحيل مديري النظافة وإشغالات السلام والنزهة للتحقيق

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قراراً قبل قليل، يتضمن إيقاف 3 مسؤولين عن العمل، وإحالتهم للتحقيق، من بينهم مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحي السلام أول، ومدير الإشغالات بحي النزهة عن العمل، وذلك لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم، وسوء حالة النظافة، وتواجد الإشغالات في نطاق الأحياء التي فاجأها المحافظ اليوم السبت.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة في مناطق شرق العاصمة، شملت حي السلام أول، وحي النزهة، وذلك لمتابعة سير العمل بهما، حيث فوجئ المحافظ بسوء حالة النظافة، ووجود العديد من مخالفات الإشغالات.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات له على هامش الجولة، وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة، يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور.

وشدد «عبد العال» على أن استمرار أي مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة في مكانه، مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد، وأن المقصر لا مكان له فى منظومة العمل.

وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أي شكاوى خاصة بالنظافة، في أي حي من الأحياء، سيحاسب عليها المسئول عن ذلك، مشدداً على أنه سيتم استبعاد المقصرين من مواقعهم على الفور.