«القوصي»: هندسة بنها أول كلية في مصر تنتج قمرا صناعيا دون الاستعانة بأجانب

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة أعلنت إطلاق قمرين صناعيين جديدين من نوعية «الكيو سات» خلال الفترة ما بين شهري مارس ويونيو 2022: «القمر الأول نفذناه مع كلية الهندسة جامعة بنها، ودي أول مرة كلية أو جامعة تطلق قمر صناعي في مصر، والثاني نفذناه بالكامل في الوكالة».

القوصي: إنشاء القمرين بالوكالة دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية

وأضاف «القوصي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن القمر الذي جرى إنشاؤه في الوكالة يساوي 3 وحدات من القمر الأول الذي جرى تصنيعه في جامعة بنها: «القمرين اتعملوا في الوكالة بالكامل بدون الاستعانة بخبرات أجنبية، وبنعمل حاليا الاختبارات البيئية والوظيفية عليهم قبل الإطلاق بدون إرسال القمر لأي دولة حول العالم».

القوصي: الوكالة تمتلك وسائل لاختبار الأقمار الصناعية بدون إرسالها إلى دول أجنبية

وأوضح أنه الوكالة تمكنت خلال عامين من امتلاك وسائل لاختبار الأقمار الصناعية بدون إرسالها إلى دول أجنبية: «في هندسة بنها المعيدين والطلبة اشتغلوا بنفسهم في تنفيذ الأنظمة الفرعية للقمر اللي كلفناهم بيه وبإشراف الوكالة».

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الغرض من إشراك الطلبة في تصنيع القمر الصناعي هو حصولهم على أكبر قدر ممكن من الخبرات المتراكمة لدى أفراد الوكالة: «هدفنا تنفيذ مشاريع تخرج بين الطالب في الجامعة والوكالة، واحنا بنستفيد إننا بناخد المنتج عندنا ونستخدمه في أنظمتنا، والطالب بيستفيد إنه بيعمل مشروع تخرج حتى يحصل على شهادته».

وتابع: «كل الأقمار دي وظيفتها الاستشعار عن بعد، وفيها كاميرا صغيرة بتصور مساحة من الأرض اللي احنا عايزين نصورها، وبتبعت الصورة وتتحول لمعلومات يستفيد منها المتخصص في التطبيقات كالتخطيط العمراني أو مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية».