«القوصي»: نستهدف توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر بنسبة 100%

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر بنسبة 100% من أولويات الوكالة، حيث تسعى إلى هذا الهدف من خلال تصميم وتنفيذ أقمار صناعية بنسبة تصل إلى 100% بالاعتماد على بعض المكونات التي يجرى استيرادها من دول أجنبية.

وأضاف «القوصي»، خلال لقاء على تطبيق «زووم» عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الوكالة تعمل في عدد من الاتجاهات المهمة مثل بناء القدرات البشرية للكوادر المصرية، حيث تستهدف أن يكون لديها متخصصين مصريين في جميع الأنظمة الخاصة بالقمر الصناعي، وهو ما دفعها إلى الاتجاه للجامعات واستقطاب طلاب الجامعات.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: «يوم الأحد بدأنا التدريب الصيفي لطلاب الجامعات في مجال تكنولوجيا الفضاء، وفي هذا العام تقدم لنا 5800 طالب وطالبة من الطلاب في السنوات النهائية في كليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات اخترنا منهم 507 طالب وطالبة، وبدأنا معهم يوم الأحد الماضي التدريب الصيفي في تكنولوجيا الفضاء».

وأردف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: «كما نتجه إلى توثيق التعاون مع وكالات الفضاء العالمية، لأن العمل في هذا المجال يحتاج إلى خبرة قوية وإنفاق عالٍ، لكننا بهذا التعاون نختصر الطريق والمجهود للحصول على هذه الخبرة، وعندما يتعاون أكثر من طرف في مشروع فضائي فإنه يقلل التكاليف الذي تتحمله كل دولة».

وأوضح محمد القوصي: «اتجهنا إلى الدول الأفريقية، وفي يوم الأحد الماضي استضفنا 5 دول إفريقية هي السودان وغانا وكينيا ونيجيريا وأوغندا، حيث دربنا ممثليها تدريبا عمليا على تصميم وتصنيع الأنظمة الفضائية، واتفقنا على تنفيذ مشروع قمر التنمية الإفريقي، وسيشهد شهر نوفمبر المقبل الإعلان عن بدء تنفيذه الفعلي».