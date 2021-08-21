«الوطن» تنشر جلسة تصوير أحمد سعد وعلياء بسيوني قبل عقد قرانهما

تنشر «الوطن» جلسة التصوير التي سبقت عقد قران الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، الذي أقيم منذ قليل، في منزل العروس، بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

أحمد سعد يحضر للقاهرة من أجل عقد القران

وعلمت «الوطن» أن جلسة التصوير تمت صباح اليوم في أحد الأماكن المفتوحة قبل ذهاب العروسين سويا لعقد القران.

وكشفت المصادر أن أحمد سعد كان قد حضر صباح اليوم للقاهرة من الساحل الشمالي بعد أن أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا في مارسيليا بيتش فور.

وقرر الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني، التحفظ على موعد زفافهما ليكون سرًا، ومفاجأة للجميع.

كان سعد قد صرح لـ«الوطن»، في وقت سابق اليوم، بأنه سيحتفل بعقد قرانه اليوم بحضور شقيقه عمرو سعد، والعالم سامح سعد في أحد الفنادق، مؤكدا اقتصار الحضور على عدد محدود من الأسرة، كما أكد أنه سيحتفل بزفافه خلال الشهر المقبل في أحد الفنادق وسيدعو جميع محبيه حتى يحتفلوا بزفافه على علياء بسيوني.