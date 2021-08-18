أحمد سعد يعلن حل خلافه مع الشركة المنتجة لفيلم «200 جنيه»

أعلن أحمد سعد منذ عدة أيام، تأجيل طرح أغنية «200 جنيه»، الأغنية الدعائية للفيلم، المقرر طرحه بالسينمات يوم 25 أغسطس، وكان أحمد سعد، نشر فيديو منذ يومين، يعتذر عن طرح الأغنية، بسبب وجود خلافات مع الشركة المنتجة، وذلك لوضعه بوستر غير رسمي للفيلم، وصورته أكبر من صور باقي أبطال العمل.

سر تأجيل الأغنية

وبرر أحمد سعد وقتها، أن الصورة التي وضعها يقصد بها أنه بطل الأغنية، ولكن لا يقصد الإساءة لأي فنان من المشاركين في الفيلم، وبعد يومين، طرحت منذ قليل الأغنية، وتضمنت الأغنية من الفيلم.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان إسلام معز توزيع عمرو صلاح ةتقول كلمات الأغنية:

كل واحد فيه اللي فيه ناس حياتها 200 جنيه ناس تاخدها علشان تعيش وناس تسيبها لناس بقشيش

والمركب اللي فيها لله مش بتقل اللي همه نفسه واللي دماغه سيقاه واللي أقنع نفسه أنه أن الحرام زى الحلال

كان زمان يكسف يعر والنهاردة بقاله سعر حط رجله على رجله وللأسف بقى ليه مجال

وقال أحمد سعد لـ"الوطن" أنه حب الأغنية وكلماتها فور سماعه لها وأنها من الأغاني التي يحبها لأنها من الأغاني القريبة إلى القلوب ببساطتها وسهولة معانيها وتلمس الجميع.

وفيلم «200 جنيه» يضم كوكبة كبيرة من أهم النجوم في مصر والذين إبتعدوا فترة كبيرة عن السينما منهم إسعاد يونس وهاني رمزي ومي سليم وأحمد رزق، والفيلم يدور حول قصة حياة 200 جنيه تدور بين أيادي عدة أسر وبالرغم من أن الفيلم 8 قصص إلا أن الــ200 جنيه العنصر المشترك في جميع القصص.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول تيمة الأموال، فسبق وقدمت من قبل في فيلم «الـ5 جنيه» من إخراج السيد بدير.