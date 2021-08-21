إزالة إشغالات الباعة الجائلين و25 طن مخلفات في حملة بالجيزة

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لشكاوى المواطنين من التعديات على الطريق العام بشارع الدريسة، وكلف رئيس حي شمال الجيزة بتوجيه حملة مكبرة بشارع الدريسة خلف مساكن العامل الأول لرفع كل الإشغالات والتعديات والمخلفات من الطريق العام.

ونفذ حي شمال الجيزة، الحملة، وأسفرت عن إزالة 18 تاندة، و120 «فرش» لباعة جائلين، و13 حاجزا حديديا، و16 حوضا إسمنتيا، ضمن التعديات على نهر الطريق، بإجمالي 25 طن مخلفات جرى رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية، تحت إشراف بكر عيد رئيس حي شمال الجيزة.