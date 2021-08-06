إزالة 9 تعديات في حملات بمدينة أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لاستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة عدد 8 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الأجتماعي، وكذا خلف المول الثاني منها عدد 4 حالات تعدٍ في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء ، كما تمت إزالة حالة تعدٍ على أراضى الدولة في مهدها بمساحة 800 م2 بمنطقة نجع المحطة بنطاق حى جنوب حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين، علاوة على إزالة 18 إعلانا غير مرخص.

وفى سياق متصل، دفعت شركة الصرف الصحي بفرق الصيانة لحل مشكلة طفح الصرف الصحى بالعمارة رقم 8 بالصداقة الجديدة، كما تم التعامل أيضاً مع شكوى أهالى منطقة الخطارة المتمثلة في تواجد مطبق للصرف الصحى بدون غطاء حماية أمام مركز الشباب، وكذا تم تغيير كابل إنارة في منطقة جبل تقوق وتركيب كشافات ليد في نفس المنطقة بعد شكوى المواطنين.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أشار المهندس سيد مدنى رئيس المدينة، إلى إعداد وتجهيز وفتح مكتب بديوان الوحدة المحلية ليكون خاصاً بلجنة البت الفنى فى طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك لإنجاز العمل والبت فى طلبات المواطنين.

بينما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان في رفع أكثر من 200 طن من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة وذلك ضمن مبادرة «نظافة»، التي تم تنفيذها على مستوى القرى المختلفة، أما في الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية فقد تم رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما تم تنفيذ أعمال التجميل والتشجير بطريق المطار، وتم المرور على مجزر الوحدة المحلية للتأكد من منظومة العمل به والنظافة.