أول فيديو لعقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

حصلت «الوطن» على أول مقطع فيديو من عقد قران المطرب أحمد سعد على عارضة الأزياء علياء بسيوني، الذي أقيم مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة وسط أجواء عائلية.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف خلال الفترة المقبلة، وسيتم ذلك بالاتفاق بينه وبين «علياء»، وذلك لارتباطات كل منهما خلال الفترة المقبلة.

وحضر عقد القران اليوم عمرو سعد وسامح سعد، بالإضافة إلى أهل العروسين، ودون حضور الأصدقاء أو الأقارب، كنوع من أنواع المفاجآة للجمهور، خاصةً أن الخطوبة جرى فسخها من قبل أكثر من مرة، آخرها الشهر قبل الماضي.