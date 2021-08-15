تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، يبحث الكثيرون عن رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، الذي أتاحته وزارة التضامن، للتيسير على المواطنين، حيث يمكن من خلال الدخول على الرابط للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام كالتالي:

رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg.

- الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجيتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

- ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة» .

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- فى حالة رغبة المستعلم تسجيل شكوى يمكنه اتباع الخطوات التالية :

- يقوم المستفيد أو القائم بالشكوى بتسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى».

- يقوم المستعلم بكتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- يقوم المستعلم بكتابة الإدارة الاجتماعية التابع لها والمديرية ونوع الشكوى سواء كانت شكوى عن بطاقة الصرف أو شكوى الرقم السري، إيقاف أو تجميد البطاقة، سوء خدمات الخط الساخن، سوء خدمات التعليم، سوء خدمات الصحة، إهمال أو معاملة سيئة من موظف مكتب البريد .

- يقوم المواطن بالضغط على كلمة «تسجيل»، ستظهر رسالة «جرى تسجيل الشكوى بنجاح» وكذلك رقم الشكوى، ثم يقوم بطباعتها.