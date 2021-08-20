تسليم 96 «كارت تكافل وكرامة» لأبناء واحة سيوة

أعلن العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة عن الانتهاء من أعمال توزيع دفعة جديدة من الكروت الإلكترونية للمستحقين لمعاش تكافل وكرامة بمركز سيوة، وتسليمها للمواطنين من أهالى سيوة من خلال إدارة التضامن الإجتماعى، بناءًا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لبرنامج تكافل وكرامة وجميع الأعمال المختلفة التى تفيد المواطنين في نطاق واحة سيوة.

تسليم 96 كارت تكافل وكرامة لأهالى سيوة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة في بيان صحفي، اليوم، إن المستفيدين 96 مواطنا تسلموا الكارت الخاص بهم، من برنامج تكافل وكرامة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت، وهم من معدومى الدخل، وجرى توزيع الكروت على المستفيدين بحضور النائبة فتحية السنوسي بنت واحة سيوة وعضو مجلس النواب، وعثمان عبدالخالق مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة، ورؤساء قرى المراقي وبهي الدين المقيم بها المستفيدين من البرنامج، وموسى إبراهيم أمين أمانة حزب مستقبل وطن بسيوة.

أسر تكافل وكرامة معافاة من المصروفات الدراسية في سيوة

وصرح رئيس مركز ومدينة سيوة أن جميع أسر تكافل وكرامة معافاة من المصروفات الدراسية هذا العام في جميع مراحلها المختلفة «ابتدائي، والإعدادي، والثانوي»، وذلك لمراعاة ظروفهم الإجتماعية والمادية، ولفت إلى أن هذه ليست الدفعة الأولى أو الأخيرة التى يتسلم خلالها أهالى سيوة كروت برنامج تكافل وكرامة، وسبق تسلم المستحقين عدة دفعات في الفترات الأخيرة.