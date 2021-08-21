محافظ الشرقية يعفي رئيس حي أول الزقازيق ويحيل موظفين للتحقيق

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم (6081) لسنه 2021، بإعفاء رئيس حي أول الزقازيق من منصبه، وقف كل من «ح . م .أ.»، و«أ. م . س.»، يعملان بوظيفة مشرف فني بالإدارة الهندسية برئاسة الحي، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة شهور، أو لحين انتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتغاضي عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المُقامة بالمخالفة بمنطقة حي «الزهور» بمدينة الزقازيق.

وقاد محافظ الشرقية حملة مكبرة لتنفيذ قراري الإزالة الصادرين لمبنيين مقامين بالمخالفة بمنطقة حي الزهور، بمدينة الزقازيق، وتسويتهما بسطح الأرض، ليقرر إعفاء رئيس حي أول من منصبه، ووقف المشرفين الفنيين بالإدارة الهندسية عن العمل، لتراخيهم في تنفيذ قرار الإزالة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43لسنة 1979 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.