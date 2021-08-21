هل يتم إضافة مواليد ما بعد 2015 لبطاقات التموين قريبا؟.. مصدر يجيب

أكد مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية إضافة المواليد على بطاقات الدعم التمويني، تتطلب إقرار ميزانية إضافية في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وذلك على غرار ما تم أثناء إضافة المواليد بين عامي 2006 و2015، الذين تمت إضافتهم في أغسطس من عام 2018 الماضي عن طريق مكاتب التموين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يحدث حاليا على مواقع الخدمات الحكومية سواء «دعم مصر» أو بوابة مصر الرقمية، هو إضافة للفئات التي كانت لا تمتلك بطاقة تموين، الذين صدر لهم قرار وزاري في يوليو 2021 باستحقاقهم الدعم التمويني، وعددهم 26 فئة.

وكشف المصدر عن السماح للأطفال من مواليد هذه الفئات الجديدة، بالإضافة عند طلب إصدار بطاقات جديدة لهم، بحد أقصى 3 أطفال، وأن يكون الطفل من مواليد ما قبل 2017، أي لا يقل عمره عن 3 سنوات.

الفئات الجديدة المستحقة لبطاقات التموين

وذكر المصدر أن الفئات الجديدة المستحقة لبطاقات التموين هي:

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.

2- المستحقون لمعاش السادات.

3- المستحقون لمعاش مبارك.

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.

5- الأرامل.

6- المطلقات.

7- المرأة المعيلة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة دون التقيد بحد أقصى للدخل.

9- ذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بحد أقصى للدخل.

10- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

11- العمالة الموسمية المؤقتة.

12- العاملون بالزراعة.

13- الباعة الجائلين.

14- عمال التراحيل.

15- السائقون.

16- المهنيون.

17- الحرفيون من ذوي الأعمال الحرة.

18- أصحاب الدخول الضئيلة.

19- المتعطلون عن العمل ومن في حكمهم.

20- الحاصلون على مؤهلات دراسية، ولا يزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

21- أرباب معاشات العاملين بالحكومة بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.

22- أرباب معاشات العاملين بقطاع الأعمال العام بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.

23- أرباب معاشات العاملين بالقطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.

24- العاملون بالحكومة المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيها شهريا.

25- العاملون بقطاع الأعمال العام بحد أقصى 2400 جنيه.

26- العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

آخر قرار وزاري لإضافة المواليد صدر في 2018

تجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس 2018، تمت إضافة أطفال المواليد على بطاقات التموين بدءا من مواليد 1 يناير 2006، وحتى مواليد 31 ديسمبر 2015، وذلك بحد أقصى 3 أفراد على بطاقات التموين، واستمرت وقتها مدة التسجيل بمكاتب التموين وعبر التسجيل الإلكتروني لمدة 10 أسابيع، حيث بدء صرف مقررات السلع الخاصة بـ«أطفال المواليد من 2006 حتى مواليد 2015 المضافين للبطاقات بدءا من ديسمبر عام 2018.