حظك اليوم برج الأسد الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحتاج مواليد برج الأسد لشريك حياة مدرك لشخصياتهم ويتمكن من التعامل معها، وعادة يميلون إلى الاستقرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر المكتمل في مواجهتك.. انتبه اليوم لحقوقك، وعبر عن نفسك بهدوء ولا تدع روح الغضب تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.