أحمد رفعت: بدأت من مسرح الجامعة وكُرمت من وزير الداخلية بعد «الاختيار»

قال الفنان أحمد رفعت، إنه كان متفوقًا جدًا في الدراسة، وكانت عائلته تفترض أنه سيكون طبيبًا، ولكن في آخر سنة في الثانوية العامة حدث له شيء ما، وحصل على 84%، فدخل كلية التجارة، «جاتلي كلية طب بيطري في أماكن بعيدة، ولذلك اخترت كلية التجارة»، مضيفا أنه عندما دخل كلية التجارة بحث عن صالة النشاط داخل الكلية، وظل يمارس الفن بها، لدرجة أنه طوال فترة الدارسة في الكلية لم يحضر سوى 4 محاضرات فقط، بينما قدم 12 مسرحية في الأربع سنوات.

هناك ضرورة لافتتاح فروع لمعهد الفنون المسرحية في المحافظات والأقاليم

وأضاف «رفعت»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه حصل على تقدير مقبول في 3 سنوات، وجيد في سنة واحدة فقط، مشددًا على ضرورة بالاهتمام بمسرح الجامعة، «هناك كم كبير من النجوم في مسارح الجامعات، أنا كان معايا نجوم كتير، بس أنا الوحيد اللي كملت»، مؤكدا أن هناك ضرورة لافتتاح فروع لمعهد الفنون المسرحية في المحافظات والأقاليم، لكي يقوم الطالب الموهوب فنيًا بالدراسة في هذه الأقاليم.

حب المسرح يُخلق في الجامعة بشكل لا يتخيله البعض

وتابع: «الموضوع بسيط جدًا، إيه المشكلة لما نفتح فروع للمعهد، مش عارف إيه الصعوبة»، موضحًا أن حب المسرح يُخلق في الجامعة بشكل لا يتخيله البعض، وقدم عددا كبيرا من المسرحيات على يد الكثير من المخرجين الموهوبين مثل المخرج فهمي الخولي، وهاني مطاوع، كما أنه كان ملتزمًا جدًا وحريصا على صلاة التهجد في رمضان، وخلال صلاته في المسجد رُشحت له زوجته الحالية، ولكنه لم يكن يريد الزواج، ورُشحت له مرة أخرى، فتزوجها.

التكريم من وزير الداخلية

وأوضح أنه جسد شخصية العقيد أحمد جاد، في مسلسل «الاختيار»، وكان شخصا متدينا، ومن رجال المراجعات الفكرية، حيث كان هذا الضابط متبحر في الدين كي يستطيع مناقشة المتطرفين وأصحاب الفكر التكفيري، موضحًا أن العقيد أحمد جاد لم يكن يترك فرضا، وكان محبوبا بين أصدقائه إلى حد كبير، لافتًا إلى أنه كُرم من وزير الداخلية على تجسيده لهذا الدور، ووقتها بنات الشهيد تأثروا بهذا الأمر للغاية.

مخرج مسلسل «الاختيار» ذكي جدًا

وتابع: «وأنا في التكريم بناته ما شلوش عينهم من عليا، وهذا دليل على أن الدور جُسد بشكل صحيح، أنا كنت حاسس إن أنا والدهم، وتوصلت معهم، وطلبت منهم يطلبوا مني أي حاجة عايزنها»، مؤكدًا أن مخرج مسلسل «الاختيار» ذكي جدًا، ويستطيع التعامل مع كافة الشخصيات، ويضفي جوا من البهجة واللطف داخل اللوكيشن، وهذا أمر جيد للغاية، ويحبه الممثلين، كما عمل مع كثير من المخرجين المبدعين الذين يهتمون بالممثل بشكل كبير.

مسلسل «نصيبي وقسمتك»

وأردف أنه يعتز بدوره في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، لافتًا إلى أنه قام بتجسيد قصتين في الجزء الثالث في المسلسل، حيث جسد شخصية ضابط حراسات خاصة، ووفق في هذا الدور بشكل كبير، وهذا الأمر رشحه لتجسيد دور جيد في مسلسل «الاختيار»، كما أن فلسفته في الدنيا هي الرضا، «الناس كلها لو رضيت، الدنيا هتبقى جنة، لكن الرضا لا يعني الإهمال، الرضا يعني القيام بما عليك، وترك الأمر فيما بعد على الله».