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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:08 ص | الأحد 22 أغسطس 2021
برج العذراء

برج العذراء

الكثير من السمات تميز مولود برج العذراء، إلا أن أهم ما يميزه أنه شخص وفي وطاهر، وحكيم وعاقل، ويميل للعملية والواقعية في حياته، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال، ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

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