تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم، التي تستمر لمدة أسبوع، مؤكدة أن معامل التنسيق تم تجهيزها جيدا بشكبة الإنترنت وتعقيمها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام جميع الطلاب وأولياء أمورهم بارتداء الكمامة الطبية داخل المعامل.

وأكدت الوزارة، أنه تم إعفاء أوائل امتحانات الثانوية العامة 2021 من قواعد التوزيع الجغرافي، لافتة إلى أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من محافظة البحر الأحمر، سيتاح لهم تسجيل رغباتهم من مجموعة (أ) وهي إجبارية على كليات جامعات جنوب الوادى والسويس والمنيا وبني سويف وأسوان وسوهاج وأسيوط وحلوان، ومجموعة إجبارية (ب ) على كليات جامعات القاهرة وعين شمس.

تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي

- يتم تجميع الجامعات بالنسبة للإدارات التعليمية في عدة مجموعات ويختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب) كما يلتزم الطالب بكل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلي:

- مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

- مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): وهي عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

- مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، ويسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

- بالنسبة للمدارس الداخلية الرياضية والعسكرية والمتفوقين يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية العامة.

- تعتبر محافظات القاهرة والجيزة نطاقا جغرافيا واحدا، ويضم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التي يتم القبول بها على أساس جغرافي، سيُتاح لهم أولا تسجيل الكليات الكائنة بمحافظاتهم ثم باقي الكليات غير الموجودة بمحافظاتهم، وفقا لترتيب جداول التوزيع الجغرافي، مثال: كلية الطب البيطري بمطروح يقوم أبناء محافظة مطروح بتسجيل رغبة أولى طب بيطري مطروح، ثم طب بيطري محافظة الإسكندرية، ثم باقي الجامعات حسب جدول التوزيع الجغرافي.