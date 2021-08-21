أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بمحافظة شمال سيناء أدبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 على مستوى كافة المدارس بالإدارات التعليمية، بمناطق مراكز محافظة .

تعليم شمال سيناء أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى كافة المدارس الشعبة الأدبية

تضمنت البيانات التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية وهم:

- ذكي شريف الحسيني، مدرسة الشهيد عمرو شكري، بمجموع 257 درجة

- منة مصطفى راتب لطفي، مدرسة الشهيد أحمد عسكر، بمجموع 254 درجة

- منار محمود سامي سليمان، مدرسة السيدة زينب الثانوية، بمجموع 252 درجة

- وفاء حجاج فايز عبد العزيز، مدرسة السيدة زينب الثانوية، بمجموع 248 درجة

- حسام عبد العال الأسمر، مدرسة الشهيد عمرو شكري، بمجموع 247 درجة

- علاء إبراهيم علي، مدرسة الشهيد أحمد عسكر، بمجموع 244 درجة

- رفاعي رضا فادي حسين، مدرسة الشهيد عمرو شكري، بمجموع 243 درجة

- منار محمد رشاد خليل، مدرسة الشهيد أحمد عسكر، بمجموع 242.5 درجة

- الورين أسامه علي طه، مدرسة السيدة زينب الثانوية، بمجموع 240 درجة

- أحمد محمد أحمد عبد المقصود، مدرسة الحسنة الثانوية، بمجموع 239 درجة

كما أعلن محافظ شمال سيناء عن تدشين احتفالية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتدشين احتفالية متميزه لتكريم أوائل الطلاب والطالبات بالثانوية العامة.