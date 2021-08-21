يستعد الكثير من طلاب الثانوية العامة 2021 لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، مما جعل عمليات البحث تزداد خلال الفترة الحالية سواء من الطلاب أو أولياء الأمور حول آخر موعد للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية، نستعرض آخر موعد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، بالإضافة إلى كل ما يخص التظلمات لهذا العام، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

آخر موعد للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإن موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، تستمر حتى يوم 26 أغسطس الجاري، أي أن آخر موعد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، هو يوم الخميس المقبل.

تظلمات الثانوية مجانية بشكل كامل

وأوضحت الوزارة في بيانات تالية، أن تظلمات الثانوية العامة هذا العام ستكون بشكل مجاني لأول مرة، دون تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور أو الطلاب.

كيفية تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة

وتماشيًا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم فيما يخص الخدمات التعليمية، فإن التظلمات الخاصة بالثانوية العامة تجرى بشكل إلكتروني، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2021، أو بشكل مباشر من هنــــا.

إدخال البيانات الرئيسية للطالب، مثل الرقم القومي، البريد الموحد، الاسم الرباعي، رقم جلوس الطالب.

سوف يظهر للطالب التخصص الشعبي، سواء أدبي أو علمي علوم أو رياضة.

سوف تظهر اللغة الأجنبية الأولى والثانية.

يختار الطالب المادة التي يرغب في التظلم فيها.

ويمكن للطالب الاستعلام عن التظلم من خلال نفس الرابط.

آخر موعد لظهور نتيجة التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

وستظهر نتيجة التظلمات لطلاب الثانوية العامة، حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.