كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كيفية معرفة الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، موضحة أن الرقم السري متاح على شهادة الثانوية العامة بجواره حرف «س»، ويتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، مشيرة إلى أن الرقم السري مهم وضروري ولا يجوز إطلاع أي شخص آخر عليه غير الطالب نفسه.

«التعليم» توضح كيفية معرفة الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات

وأضافت الوزارة، أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لـ تسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق لها، مشيرة إلى أنه تم تسليم شهادات الثانوية العامة اعتباراً من اليوم ويستمر تسليم الشهادات للطلاب لمدة ثلاثة أيام، مشددة على ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة لتسليم الشهادة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتم كتابته بعد اختيار شهادة الثانوية وكتابة رقم الجلوس، مؤكدة على ضرورة كتابة الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة على صفحة التنسيق بدلاً من لوحة المفاتيح، لافتة إلى أن الرقم السري هو الرقم المدون هل استمارة النجاح.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التعليم العالي عن قواعد تقليل الاغتراب في السطور التالية:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها انتظام أو انتساب.

_شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة أو العلوم شعبة رياضة أو كليو الآداب أو التجارة في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ) ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و 391 و 390 و 388 و 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.