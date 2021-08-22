لخريجي الثانوية العامة.. إزاي تقدم لكلية الشرطة من البيت

يبحث كثير من طلاب الشهادة الثانوية عن خطوات التقديم لكلية الشرطة المصرية، خاصة بعد ظهور النتيجة وتنسيق الجامعات 2021، وفي إطار حرص الحكومة ووزارة الداخلية على رقمنة الخدمات الحكومية، حتى ما يخص التنسيق والتقديم للمرحلة الجامعية، أتاحت عملية التسجيل لكلية الشرطة «أونلاين».

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها من طلاب الشهادة الثانوية العامة، خطوات التقديم لكلية الشرطة إلكترونيًا من المنزل، وذلك وفقًا لما نشر بموقع وزارة الداخلية المصرية.

خطوات التقديم لكلية الشرطة «أونلاين» من المنزل

وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن التقديم لكلية الشرطة، يجب أن يكون من خلال جهاز كمبيوتر أو من خلال لاب توب، حتى تتمكن من استيفاء البيانات المطلوبة، وهي كالآتي:

الخطوة الأولى للتسجيل هو الدخول على موقع وزارة الداخلية، واختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

يجب على الطالب اختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

ثم اختيار تسجيل البيانات، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة، وبيانات الشخص مثل الطول، الوزن، وهكذا..

في النهاية الضغط على التسجيل، ويتيح الموقع للطالب اختيار اليوم المناسب له؛ لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة.

وكانت أكاديمية الشرطة قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته، وذلك اعتبارًا من 12 أغسطس الجاري وحتي الخميس حتى 6 سبتمبر المقبل، على أن يتم السماح لهم بإجراء اختبارات القدرات والقوام والمقاس فقط، وتستكمل الاختبارات الأخرى عقب اجتياز اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة، بشرط أن يكون المتقدم للالتحاق بـ كلية الشرطة حاصلًا على نسبة مئوية وهي 65% للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الخارج.