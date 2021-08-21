معامل التنسيق الإلكتروني 2021 جامعة مطروح.. اعرف التفاصيل (صور)

انتظم العمل داخل معامل التنسيق الإلكتروني في جامعة مطروح، اليوم السبت، بعد تخصيص معملين لطلاب المرحلة الأولى في أماكن مختلفة بمدينة مرسى مطروح، لبدء استقبال الحاصلين على الثانوية العامة 2021 للشعب الثلاثة، علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي، لتسجيل رغباتهم في الجامعات المصرية.

تقدم «الوطن» خلال هذه السطور، أسماء وعناوين معامل تنسيق جامعة مطروح 2021.

تفاصيل معامل التنسيق الإلكتروني 2021 جامعة مطروح

وأعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أن معامل الجامعة استقبلت طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى تخصيص معملي كلية التربية، خلف مسجد الروضة، بمدينة مرسى مطروح، وكلية السياحة والفنادق في حي الشروق شرق المدينة، ويجري استقبال الطلاب اعتباراَ من الساعة التاسعة صباحاَ حتى الثالثة عصراً يومياً، خلال أيام المرحلة التي تمتد في الفترة من 21 حتى 24 أغسطس الجاري.

توفير الراحة في معامل التنسيق الإلكتروني 2021 جامعة مطروح

ووجه رئيس جامعة مطروح بتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب خلال عملية التسجيل، وتيسير الإرشادات التي تساعد الطلاب على فهم آليات التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي، واتباع الإجراءات الاحترازية داخل المعامل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، للحفاظ على الصحة العامة لجميع الطلاب خلال فترة التسجيل، مع تنظيم عملية الدخول في المعامل الإلكترونية خلال الفترة المسموح بها بالتردد عليها في الأماكن المخصصة، لتجنب الزحام أو التجمعات، وشدد على مراجعة ذلك من خلال المسئولين والمشرفين في معامل التنسيق الإلكترونية بجامعة مطروح.