السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالطالبية.. بدون إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود شبّ داخل شقة سكنية بالطالبية، وذلك بعد الدفع بعربتي إطفاء تمكنتا من السيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ بحريق في شقة بالطالبية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق محدود في شقة بشارع عثمان محرم في الطالبية، وجرى إخطار الحماية المدنية التي دفعت بعربتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وأجرت عمليات التبريد، للتأكد من السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة.

انتداب المعمل الجنائي

وانتدبت النيابة العامة، المعمل الجنائي، لمعاينة آثار الحريق وإعداد تقرير حول الأسباب التي أدت لاشتعال النيران، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.