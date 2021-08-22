إصابات «كورونا» حول العالم تتخطى حاجز 212 مليون حالة

شهد العالم، ارتفاعا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وصل إجمالي الإصابات حول العام، إلى 212102151 حالة منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، فيما بلغت حصيلة الوفيات، 4435512 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 189733602 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 236366 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة السيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 1628 إصابة جديدة ب الفيروس و13 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236366 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 2215 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 574209 حالة

وفي البرازيل، سجلت السلطات الصحية، أمس السبت، 28388 إصابة جديدة و698 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 574209 حالة.

حصيلة إصابات المملكة المتحدة تصل إلى 6460930 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس السبت، 32058 إصابة جديدة بـ«كورونا» و104 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 6460930 حالة، فيما وصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 131591 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 7470 إصابة جديدة و45 وفاة، وقالت الوزارة الإيطالية، في بيان، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 4.48 ملايين، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 128728 حالة.

وفي فرنسا، تظاهر الآلاف، أمس السبت، للأسبوع السادس على التوالي احتجاجاً على نظام الشهادة الصحية الذي أعلنه رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، فيما أشارت السلطات المحلية، إلى مشاركة نحو 9500 شخص في جنوبي مونبيلييه الواقعة في جنوبي فرنسا، و4 آلاف في شرقي ستراسبورج الواقعة في شرقي فرنسا، و3400 في بوردو جنوب غربي فرنسا.

وفي أستراليا، أعلنت ولاية فيكتوريا، تسجيل 65 إصابة محلية جديدة بـ«كورونا» في الساعات الـ24 ساعة الماضية، فيما عمم رئيس وزراء الولاية الأسترالية، دان أندروز، أمس السبت، إغلاق مدينة «ملبورن» ليشمل الولاية بأكملها مع انتشار الإصابات، فيما أعلن «أرخبيل بالاو» الواقع في المحيط الهادئ، أمس السبت، تسجل أول إصابتين بالفيروس، وفرض على مسافرين قدما من جزيرة جوام الأمريكية الواقعة في غربي المحيط الهادئ، الحجر الصحي مع المخالطين لهما.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في الجزائر إلى 4984 حالة

عربيا، اعلنت السلطات الصحية الجزائرية، أمس السبت، تسجيل 515 إصابة جديدة بالفيروس و27 وفاة، فيما تماثل 486 مريضا للشفاء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191171 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4984 حالة، بينما ارتفع إجمالي الشفاء إلى 129555حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة، 102 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت الوزارة البحرينية في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 271534 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1386 حالة.

وفي اليمن، أمر رئيس الوزارة اليمني، معين عبدالملك، أمس السبت، وزارة الصحة والجهات المعنية برفع حالة الجاهزية والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا». وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة الشرعية حتى، أمس السبت، إلى 7487 إصابة، بينها 1416 حالة وفاة، فيما تماثل 4622 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.