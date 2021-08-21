ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» حول العالم إلى 211.5 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، إلى 211553537 حالة منذ ظهوره في أواخر عام 2019، فيما بلغت حصيلة الوفيات، 4427767 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 189299434 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 234739 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجلت 1880 إصابة جديدة بالفيروس، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 234739 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2202 حالة، وفقا لما ذكرته وكاللة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 573511 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 33887 إصابة و870 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 20.528 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 573511 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الصحة العالمية» توجه دعوة للانضمام إلى مجموعة جديدة لإجراء أبحاث حول نشوء كورونا

من جانبها، وجهت منظمة «الصحة العالمية»، أمس الجمعة، دعوة إلى الخبراء للانضمام إلى مجموعة استشارية جديدة تقوم بتشكيلها لإجراء أبحاث مكثفة حول كيفية نشوء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت المنظمة في بيان، إن المجموعة العلمية الجديدة ستمد «الصحة العالمية» بتحليل مستقل للعمل الذي تم إنجازه حتى الآن لتحديد أصول الفيروس، وتوجيه النصح للمنظمة بشأن الخطوات القادمة الضرورية، مشيرة إلى سعيها للوصول إلى نحو 25 مسؤولا من ذوي الخبرة ذات الصلة، ليتقدموا بطلبات انضمام إلى مجموعتها الاستشارية العلمية الجديدة بحلول 10 سبتمبر المقبل.

وكان فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، أصدر في مارس الماضي، تقريرا تمهيديا اعتبر أنه من غير المرجح على الإطلاق أن تكون أصول الفيروس مرتبطة بتسرب الفيروس من مختبر.