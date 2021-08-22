أول تعليق من أحمد سعد عقب عقد قرانه: إحساس أشعر به لأول مرة (فيديو)

أعرب الفنان أحمد سعد خلال مداخلة صوتيه ببرنامج «Et بالعربي» عن سعادته بعقد قرانه على علياء بسيوني.

وقال سعد خلال التسجيل: «شكرا لكل الناس اللي باركتلي وفرحتلي، إحساس جميل أشعر به لأول مره».

وأضاف: «إحساس إن الناس معاك وحابه فرحتك وفرحنالك، ربنا يبارك في زوجتي ويرزقنا الذرية الصالحة».

وقد حرص سعد على السرية التامة بخصوص موعد عقد قرانه، والذي فوجئ به الجميع بعد أن تداولت أخبار منذ شهر بانفصال سعد عن خطيبتة علياء بسيوني، ووقتها رفض الإفصاح عن أي تفاصيل تخص انفصالهما، ليتفاجأ جمهور سعد بعقد قرانه منذ ساعات.

وقال سعد في تصريح لـ«الوطن» قبل ساعات من عقد قرانه إن عقد القران يتم في إطار عائلي جدا، وسيتم التجهيز لحفل الزفاف على أن يكون الشهر المقبل.