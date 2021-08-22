جامعة العريش تنعي وفاة نجل عميد كلية التربية

نعت جامعة العريش، وفاة الشاب «زياد» ابن الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش، وأعرب عدد من فريق التدريس عن كامل حزنهم لوفاة الشاب، إثر حادث سير أليم.

وقال الدكتور أحمد الزوميتي، أحد أعضاء فريق التدريس بجامعة العريش، إن الجامعة وفريق التدريس بالكامل في غاية الحزن لوفاة الشاب الخلوق «زياد» إثر حادث سير، موضحًا أن الصدمة تسيطر على فريق التدريس بالجامعة بالكامل، ولكن لا اعتراض على حكم الله وقدره.

وأضاف ممدوح الرياشي، رئيس قسم شؤون الطلبة بجامعة العريش، «تلقينا خبر وفاة نجل الدكتور رفعت عزوز بصدمة كبيرة، وإننا جميعا نشد على يد والديه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهما».

وناشد عدد من أهالى مدينة العريش الجهات الحكومية والمحافظة بوضع إرشادات على الطريق بمنطقة سبيكة غرب العريش، لوجود منحنيات وانزلاقات بسبب تساقط أكوام الملح من القاطرات التى تقوم بتحميل الملح من ملاحات سبيكة، ما يتسبب في وقوع حوادث سير وانقلاب للسيارات بشكل يومي.

وأكد مصدر بالعلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، مخاطبة شرطة المرور لوضع إرشادات مرورية في تلك المناطق.

محافظ شمال سيناء يؤكد توسعة الطريق الدولي

بدوره، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن طريق «العريش - بئر العبد» سيشهد تجديدًا كاملًا وتوسعة بخطة استثمارية جديدة، ليكون أحد الطرق الدولية الواصلة من كوبرى السلام حتى معبر رفح البري، مرورًا بمدينتي العريش والشيخ زويد.