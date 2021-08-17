بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. جامعات وكليات شمال سيناء

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في محافظة شمال سيناء، إعلان نتيجة الثانوية العامة، تمهيدا للتقديم في تنسيق الجامعات، حيث تضم المحافظة العديد من الكليات التي قد تقبل من مجموع متوسط في الثانوية العامة، بينها 11 كلية بجامعة العريش، بالإضافة إلى كلية المصائد البحرية التى تشهد إقبالا كبيرا للعام الرابع على التوالي لما تقدمه من امتيازات للطلاب بعد التخرج.

11 كلية بجامعة العريش جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية

يقول الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن هناك 11 كلية تابعة لجامعة العريش فى انتظار تنسيق طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة، منها كلية المصائد البحرية والتجارة والعلوم والاقتصاد المنزلي ورياض الأطفال وكليات التربية فى اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويضيف الدمرداش، لـ «الوطن» أن الجامعة تقدم منح للطلاب المتفوقين وهو ما تم في الأعوام الماضية وذلك بموافقة وزير التعليم العالي بمنح طلبة الثانوية العامة عدة أمتيازات من طلاب الثانوية بشمال سيناء فى دخول الجامعات، وذلك مراعاة للظروف التى تمر بها المحافظة، مؤكدا أنه في الآعوام الماضية تمت إضافة نسبة 2% على المجموع لطلبة الثانوية العامة،لكي تساعدهم في التنسيق، وهو ما أستفاد منها الحاصلين على الثانوية العامة بقسميه العلمى والآدبى، وأيضا العلمى علوم والعلمى رياضة

تنسيق الراغبين في الالتحاق بالطب بمدن القناة

وأشار إلى أن تنسيق كليات الطب لطلاب سيناء عادة ما يكون بمدن القناة مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وهي أقرب الأماكن لطلبة الثانوية بشمال سيناء، بالإضافة إلى المعهد الفنى الصحى بالإسماعيلية، وكليات التمريض بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد .

الهندسة وجامعة سيناء ابرز الجامعات بالعريش

وأكد أن مدينة العريش تضم كلية الهندسة أيضا لخريجى علمى رياضة، ومعهد للحاسبات والكمبيوتر وإدارة الأعمال، ومن الجامعات الخاصة الموجودة هى جامعة سيناء، والتى تضم كليات الطب عدا البشرى والبيطرى، والآعلام والتجارة والحاسبات الرياضية.العريش