«سهام» تعترف: اتزعم عصابة لسرقة السيارات.. وندمت لعدم قتل آخر ضحية

منذ 3 أيام، تلقى سائقا بإحدى شركات نقل الركاب بالجيزة يدعى "س. ب - 38 سنة"، اتصالا من سيدة طلبت منه التوجه إليها فى ميدان الحصري بأكتوبر، لنقلها بصحبة أسرتها إلى الفيوم، وطلبت منه أن يكون في المكان المحدد في الساعة العاشرة مساء، وبالفعل توجه السائق إلى هناك واصطحب السيدة، وكان بصحبتها سيدة آخرى و3 رجال، وتحركت السيارة على طريق الفيوم.

على مشارف مركز إبشواي بالفيوم، وبينما كانت السيارة تتحرك على طريق مهجور، وسط الزراعات، أخرج رجل معهم بالسيارة، مطواة، وضعها على رقبة السائق، وطلب منه إيقاف السيارة، ثم قاموا بإجباره على النزول منها ثم سرقوها ولاذوا بالفرار.

مقابلة في ميدان الحصري

توجه السائق إلى مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم، وقال إنه عقب توجهه لمنطقة ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة للتقابل مع أحد العملاء، ولدى وصوله تقابل مع 5 أشخاص، 3 رجال وسيدتين، واتفقوا معه على توصيلهم لدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم نظير مبلغ مالي ولدى وصولهم فوجئ بإشهار أحدهم سلاح أبيض، واستولوا منه على السيارة ولاذوا بالهرب.

العثور على السيارة وضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة بمنطقة زراعية متاخمة بدائرة مركز شرطة أبشواي، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى "سهام .م - 35 سنة"، إنها استدرجت السائق بالفعل، واستولوا على السيارة: "بعد ما نزلنا السواق وخدناها ومشينا، قلقنا وندمنا إننا مخلصناش عليه، لأنه هيروح يبلغ، وكدة كدة هيمسكونا، سيبنا العربية وسط الزراعة وهربنا"، تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.