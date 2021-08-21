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محمود مسلم

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه في الفيوم

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الوطن
01:33 م | السبت 21 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم من سائق بإحدى شركات نقل الركاب، ومقيم بالجيزة بأنه عقب توجهه لمنطقة ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة للتقابل مع أحد العملاء ولدى وصوله تقابل مع 5 أشخاص «3 رجال، سيدتان»، وتم الاتفاق على توصيلهم لدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم نظير مبلغ مالى ولدى وصولهم فوجئ بإشهار أحدهم سلاحًا أبيض واستيلائهم على السيارة قيادته ولاذوا بالهرب بها وبالتخلى عنها بمنطقة زراعية متاخمة بدائرة مركز شرطة أبشواي.

وأوضحت الداخلية أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة الـ5 «3 رجال، سيدتان» لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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