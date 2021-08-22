«حياة كريمة» تغيّر وجه «الحصص» في الدقهلية بـ«24 ساعة شغل» (فيديو)

قدم برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، تقريرا بشأن أعمال مبادرة «حياة كريمة» في قرية الحصص بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث قال أحد المهندسين القائمين على مشروعات التطوير هناك، إنّ الأعمال مستمرة على مدار 24 ساعة يوميا، وجارٍ العمل بشكل مكثف لإنهاء المشروعات في الوقت المحدد وبأسرع وقت وأعلى جودة.

26 قرية بانتظار التغيير

وقال أحد أهالي قرية الحصص، إنّ كل شيء يتغير من غاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء ومركز للشباب ومركز للخدمات ووحدة صحية، موجّها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، «شكرا يا ريّس كل الشكر لحضرتك.. تحيا مصر»، بينما قال مواطن آخر «بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على إدراجه قرية شربين بمبادرة حياة كريمة، المركز كان معدوم الخدمات، لكن الآن 26 قرية يتغير شكلها، من صرف صحي ومراكز للشباب وجمعيات زراعية ومجمعات خدمية، المشروع ده غيّر معالم مركز شربين بالكامل».

نشاط حياة كريمة في قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية

وكانت مبادرة «حياة كريمة»، بدأت نشاطها في قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية من خلال إنشاء مشروعات كبرى تنموية وخدمية، بينها بناء الطابق الأرضي لمدرسة الحكيم إسماعيل للغات، وأعمال رفع كفاءة مياه الشرب لدعم المناطق الأكثر احتياجا، واستكمال تشييد وبناء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بقرية رأس الخليج، وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الجديدة بقرية كفر الشيخ عطية، وجارٍ الآن استكمال تشييد وبناء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بقرية رأس الخليج الذي تم إنشاؤه على مساحة موسعة تشتمل على مكتب للبريد وسجل مدني وشؤون اجتماعية ومكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر ووحدة محلية قروية.