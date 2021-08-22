كشفه مقطع فيديو.. القصة الكاملة لضبط بائع الطماطم «الغشاش» في سوهاج

تسبب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يومين، في الكشف عن هوية بائع أثناء بيعه طماطم لإحدى السيدات، ووضعه كتلة معدنية مع الطماطم أثناء عملية الوزن بقصد الغش.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير في محافظة سوهاج، وأظهر ملامح البائع بشكل واضح، وموقع تواجده بميدان العارف بالله بمدينة سوهاج، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وألقت شرطة مباحث التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك القبض على البائع، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وعُرض على النيابة العامة للتحقيق.

مقطع فيديو يفضح بائع «غشاش»

ولاقى المقطع حالة من الاستنكار والغضب بين أبناء محافظة سوهاج، مطالبين بالقبض عليه، وقال أحد أصحاب محال الفاكهة بميدان العارف لـ«الوطن»، إن أغلب الباعة الجائلين في الميدان يقومون بعملية غش وخداع للمواطنين أثناء عملية البيع، ولديهم خفة يد وسرعة في الحركة، ومن الصعب على الزبون أن يكشفهم، لافتًا إلى أن الباعة الجائلين يقومون بخفض أسعار بضائعهم مقارنة بتلك المعروضة في المحال، ويجعلون المواطنين يقبلون عليهم وهم في حقيقة الأمر «غشاشون».

مباحث التموين تضبط البائع «الغشاش»

وبعد أن رصدت الأجهزة الأمنية في سوهاج تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمتضمن قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب في الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراة دون دراية المشتري، بدأت عملية تحر وبحث للقبض عليه.

وتمكن ضباط مباحث التموين من تحديد هوية البائع، وتبين أنه يدعي «عماد. م. م»، 30 سنة، بائع خضروات على عربة بسوق ميدان العارف بالله، ويقيم بمركز سوهاج، وتم القبض عليه، وتبين سابقة اتهامه في قضيتين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.