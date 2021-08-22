تطعيم 6521 مسافرا للخارج بلقاح كورونا بقنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مراكز تطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد نجحت فى تطعيم 6521 مواطنًا باللقاحات المعتمدة، وذلك خلال زيارته مساء أمس للصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، لمتابعة عمليات مراجعة البيانات، وتنشيط التسجيل الخاص بالمواطنين الراغبين في السفر للخارج، ورافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ قنا، الحرص على تقديم كل الدعم والمساعدة للمسافرين، وتذليل العقبات وتيسير إجراءات سفرهم من خلال حصولهم على اللقاح والشهادة المؤمنة «QR Code» التى تفيد ذلك، مشيرًا إلى زيادة عدد المراكز الخاصة بتطعيم الراغبين في السفر للخارج، إضافة إلى زيادة عدد الفرق المتحركة للحد من تزاحم المواطنين أمام مراكز التطعيم الحالية.

وأكد «الداودي»، ضرورة توفير المقاعد والمظلات للمواطنين، تيسيرًا عليهم وتخفيفًا للتزاحم، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج ، وفي إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

و ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.

يذكر أن محافظة قنا أعلنت، الخميس الماضي، بدء استقبال المواطنين الراغبين في السفر للخارج ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة ولم تصلهم رسالة بموعد تلقي اللقاح، وذلك بالصالة المغطاة لنادي قنا الرياضي بمدينة قنا، بهدف مراجعة البيانات وتنشيط التسجيل حتى يتسنى لهم استلام رسالة التأكيد بموعد ومكان تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن.