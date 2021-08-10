مصادر: مصير مسلسل عالم موازي لا يزال مجهولا

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مصير مسلسل عالم موازي، للفنانة دنيا سمير غانم، وذلك بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، يوم السبت الماضي، إذ كانت ضمن أحد المُشاركين في العمل.

وكشفت مصدر من داخل العمل، لـ«الوطن»، مصير مسلسل عالم موازي، مشيرة إلى أنّ الحديث عن مستقبل المسلسل لا يزال مبكرًا، لاسيما بعد الأحداث التي شهدتها دنيا سمير غانم طوال الشهور الأخيرة.

وأضاف المصدر أنّ مصير مسلسل عالم موازي، لا يزال مجهولًا بعد، إذ جرى تأجيله لأجلِ غير مسمى، وسيتضح الموقف خلال الفترة القليلة المُقبلة، لاسيما بعدما تسترد الفنانة دنيا سمير غانم، عافيتها، وتبدأ استئناف نشاطها الفني.

وكان من المُقرر عرض مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم، خلال النصف الثاني شهر رمضان الكريم، إلا أنه توقف وخرج من السباق الرمضاني 2021.

وبدأت الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير مسلسلها الجديد عالم موازي، خلال شهر يناير الماضي، التي استعانت فيه بوالدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، وكان من المقرر أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

أسباب توقف تصوير مسلسل عالم موازي

توقف المسلسل، بسبب إصابة الفنانة دنيا سمير غانم وأكثر من 5 آخرين من فريق العمل بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

أبطال مسلسل عالم موازي

تدور أحداث عالم موازى حول مقابلة دنيا سمير غانم مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي، حيث يدور العمل فى إطار منفصل حلقاته ولم تكن تلك التجربة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم التي تقدم من خلالها عمل مكون من 15 حلقة، حيث سبق وقدمت في عام 2019، 3 شخصيات مختلفة في عمل واحد في «بدل الحدوتة 3».

مسلسل «عالم موازى» بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وشيماء سيف وعمرو وهبة وإخراج هشام جمال.